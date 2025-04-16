全球首例前空翻機器人登場！眾擎PM01正式量產上市 18.8萬人民幣開啟人形機器人新紀元

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-04-16 08:48

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中國眾擎機器人周二 (15 日) 宣布，近期在社群媒體上與「甲亢哥」合跳「斧頭舞」走紅的機器人「眾擎 ENGINEAI PM01」已正式量產上市，現已在眾擎京東自營旗艦店上架，售價 18.8 萬元(人民幣，下同)(約 84.7 萬台幣)。

同時，眾擎還推出了另一款雙足機器人產品——眾擎 ENGINEAI SA01，售價僅 4.2 萬元 (約 18.9 萬台幣)。

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其中，眾擎 PM01 機器人憑藉著高精度感測器和智慧控制演算法，實現了動態平衡和步態自適應調整，成為全球首例能夠完成前空翻的人形機器人。不僅在靈活性和效率上超越了傳統機械步態，更是在關節性能上實現很大提升，成為全球首創自然步態行走機器人。

搭載 Intel N97 和 NVIDIA Jetson Orin 雙晶片，眾擎 PM01 機器人為開發者提供強大的運算支援和靈活的開發環境，支援運控方案訓練程式碼以及 X86 和 Orin 部署程式碼。

眾擎 SA01 雙足機器人則是一款高拓展性開源通用雙足智能體。機器人整機重量約 40KG，最大力矩高達 160Nm，額定力矩約 50Nm。搭載自研的 S160 電機，並配合優秀的運控演算法，眾擎 SA01 雙足機器人可展現優異的直膝行走能力。其鋁合金外骨骼設計，不僅兼顧了強度與外觀，還在選材品質和結構設計方面達到了行業領先水平，確保了機器人在高強度使用下的穩定性和耐用性。

眾擎 SA01 雙足機器人具有開源特性，使用者能夠依據個人需求輕鬆添加機械手臂等模組，從而拓寬其應用範圍，不僅適用於科學研究教育領域，更能在工業、服務等多個領域發揮價值。

目前，人形機器人產業鏈的最新動態備受市場關注。有券商機構認為，2025 年為人形機器人量產元年，更是人形機器人通用能力躍升的起點，全球將有數千台人形機器人進入工廠場景訓練。另有機構預計，未來三年人形機器人產業鏈的降本增效趨勢將更加顯著。

根據灼識諮詢預計，按銷售收入計，全球機器人行業的市場規模於 2028 年將達 1314 億美元，2023 年至 2028 年的年複合成長率 16.4%。 廣闊的市場前景，吸引了特斯拉、輝達、OpenAI 等眾多全球科技巨頭紛紛入局機器人產業，帶動供給側的繁榮，加上國內《「十四五」機器人產業發展規劃》和《人形機器人創新發展指導意見》等一系列利好政策的頂層支持，行業的強預期，讓機器人產業有望成為可媲美蘋果產業鏈、新能源產業鏈等現象級產業的長坡厚雪大賽道。

目前，國內廠商已基本實現技術體系全覆蓋，並成功推出整機產品，推動產業快速發展。

根據中國電子資訊產業發展研究院數據，2023 年國內人形機器人產業規模為 39.1 億元，年增率 85.7%，在 2024 年至 2025 年，中國人形機器人將實現小規模量產，明年人形機器人產業規模將突破 200 億元。

此外，產業集聚發展趨勢也日益顯現，珠三角、京津冀和長三角等地區已經集聚一批核心企業，成為構建人形機器人產業生態的重要力量。

根據摩根士丹利此前發佈的《人形機器人 100 強》的報告，全球人形機器人產業或成為未來十年科技領域投資的關鍵趨勢之一。報告整理出全球人形機器人產業鏈中的 100 家上市公司，其中指出目前確認涉足人形機器人開發的公司有 73% 位於亞洲，其中中國佔據了 56%。

民生證券出具研究報告指出，今年為人形機器人量產元年，更是人形機器人通用能力躍升的起點，全球將有數千台人形機器人進入工廠場景訓練。此外，隨著規模效應釋放及大模型的成熟，應用於民用場景的人形機器人有望降價至 2 萬美元，同時自主性與硬體性能將大幅提升，真正進入人類的家庭與工作場景。