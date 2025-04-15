川普關稅衝擊！本月來中國黃金ETF持倉增加29噸 超過Q1總流入

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-04-15 08:41

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世界黃金協會（WGC）周一（14 日）公布的數據顯示，4 月迄今為止，流入中國實物黃金 ETF 的投資已超過第一季總流入，並超過美國黃金 ETF 流入量。

據《路透社》報導，世界黃金協會資深市場策略師里德（John Reade）周一在社交媒體上表示，4 月前 11 天中國黃金 ETF 持倉增加 29.1 噸。相比之下，第一季流入量為 23.5 噸。

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「如果今年第一季主要受美國關稅相關的黃金流動和西方 ETF 購買的影響，那麼第二季的主題可能會截然不同，即中國投資者對黃金的興趣激增。」里德說。

數據顯示，儘管第一季在美國上市的黃金 ETF 交投活動處於領先地位，但 4 月迄今為止，這些 ETF 的淨流入落後於中國，為 27.8 噸。