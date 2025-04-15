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川普關稅衝擊！本月來中國黃金ETF持倉增加29噸 超過Q1總流入

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-04-15 08:41

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本月來中國黃金ETF持倉增加逾29噸，超過Q1總流入。（圖：Shutterstock）

世界黃金協會（WGC）周一（14 日）公布的數據顯示，4 月迄今為止，流入中國實物黃金 ETF 的投資已超過第一季總流入，並超過美國黃金 ETF 流入量。

據《路透社》報導，世界黃金協會資深市場策略師里德（John Reade）周一在社交媒體上表示，4 月前 11 天中國黃金 ETF 持倉增加 29.1 噸。相比之下，第一季流入量為 23.5 噸。


「如果今年第一季主要受美國關稅相關的黃金流動和西方 ETF 購買的影響，那麼第二季的主題可能會截然不同，即中國投資者對黃金的興趣激增。」里德說。

數據顯示，儘管第一季在美國上市的黃金 ETF 交投活動處於領先地位，但 4 月迄今為止，這些 ETF 的淨流入落後於中國，為 27.8 噸。

在關稅衝擊帶來的避險意識推升下，黃金今年以來迭創歷史新高。近日高盛、瑞銀和摩根大通再度上修金價預期。瑞銀將金價預測上調至 3,500 美元 / 盎司，摩根大通預測 2025 年央行黃金購買量將達到約 850 噸，金價會比預期更快達到 4,000 美元。

美中貿易戰引發全球金融市場大亂，投資人紛紛搶進黃金黃金傳統上被視為在地緣政治和經濟不確定性時期的避險工具。

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