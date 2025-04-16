鉅亨速報 - Factset 最新調查：Regency Centers公司(REG-US)EPS預估上修至2.23元，預估目標價為79.00元
鉅亨網新聞中心 2025-04-16 00:16
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Regency Centers公司(REG-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.19元上修至2.23元，其中最高估值2.3元，最低估值2.13元，預估目標價為79.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2.3(2.3)
|2.5
|2.89
|2.6
|最低值
|2.13(2.09)
|2.12
|2.45
|2.6
|平均值
|2.22(2.2)
|2.36
|2.66
|2.6
|中位數
|2.23(2.19)
|2.41
|2.63
|2.6
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|16.32億
|17.02億
|18.17億
|19.18億
|最低值
|14.32億
|11.45億
|15.91億
|19.18億
|平均值
|15.10億
|15.41億
|16.60億
|19.18億
|中位數
|14.84億
|15.46億
|16.16億
|19.18億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.26
|2.12
|2.81
|2.04
|2.11
|營業收入
|10.85億
|11.04億
|11.76億
|12.79億
|14.57億
詳細資訊請看美股內頁：
Regency Centers公司(REG-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 華爾街頂尖分析師專欄Joe’s華爾街脈動
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Regency Centers公司(REG-US)EPS預估上修至2.13元，預估目標價為80.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Regency Centers公司(REG-US)EPS預估上修至2.19元，預估目標價為79.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：赫斯(HES-US)EPS預估下修至7.27元，預估目標價為158.50元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Expand Energy Corporation(EXE-US)EPS預估下修至7.65元，預估目標價為122.50元
上一篇
下一篇