鉅亨速報 - Factset 最新調查：Regency Centers公司(REG-US)EPS預估上修至2.19元，預估目標價為79.00元
鉅亨網新聞中心 2025-03-26 22:15
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Regency Centers公司(REG-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.15元上修至2.19元，其中最高估值2.3元，最低估值2.09元，預估目標價為79.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2.3(2.28)
|2.5
|2.89
|2.6
|最低值
|2.09(2.09)
|2.12
|2.45
|2.6
|平均值
|2.2(2.17)
|2.34
|2.68
|2.6
|中位數
|2.19(2.15)
|2.36
|2.68
|2.6
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|16.32億
|17.02億
|18.17億
|19.18億
|最低值
|14.32億
|11.45億
|11.88億
|19.18億
|平均值
|15.10億
|15.41億
|15.51億
|19.18億
|中位數
|14.84億
|15.46億
|15.99億
|19.18億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.26
|2.12
|2.81
|2.04
|2.11
|營業收入
|10.85億
|11.04億
|11.76億
|12.79億
|14.57億
詳細資訊請看美股內頁：
Regency Centers公司(REG-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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