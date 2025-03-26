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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Regency Centers公司(REG-US)EPS預估上修至2.19元，預估目標價為79.00元

鉅亨網新聞中心 2025-03-26 22:15


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Regency Centers公司(REG-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.15元上修至2.19元，其中最高估值2.3元，最低估值2.09元，預估目標價為79.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值2.3(2.28)2.52.892.6
最低值2.09(2.09)2.122.452.6
平均值2.2(2.17)2.342.682.6
中位數2.19(2.15)2.362.682.6

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值16.32億17.02億18.17億19.18億
最低值14.32億11.45億11.88億19.18億
平均值15.10億15.41億15.51億19.18億
中位數14.84億15.46億15.99億19.18億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.262.122.812.042.11
營業收入10.85億11.04億11.76億12.79億14.57億

詳細資訊請看美股內頁：
Regency Centers公司(REG-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSREG

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