中越持續深化全面戰略合作夥伴關係 發表命運共同體聯合聲明

鉅亨網新聞中心 2025-04-16 08:10

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據《央視》周二（15 日）報導，中國與越南發表命運共同體聯合聲明，同意堅定支持對方走好符合本國國情的社會主義道路，加強戰略互信，打造更加務實的安全合作支柱，建立更加廣泛深入的全方位合作格局。

中國國家主席習近平同蘇林總書記舉行會談，分別會見梁強國家主席、范明政總理、陳青敏國會主席。雙方相互通報各自黨和國家情況，就繼續深化全面戰略合作夥伴關係、推進具有戰略意義的中越命運共同體建設及共同關心的國際地區問題深入交換意見。

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習近平周二下午結束對越南的國是訪問，他離開河內時，范明政等越南黨政領導人和地方代表到機場送行。

以下是中越聯合聲明摘要：

一、應越南共產黨中央委員會總書記蘇林、越南社會主義共和國主席梁強邀請，中國共產黨中央委員會總書記、中華人民共和國主席習近平於 2025 年 4 月 14 日至 15 日對越南進行國是訪問。

二、雙方同意要堅定不移推進中越友好事業。

三、雙方重申要堅定不移支持對方走好符合本國國情的社會主義道路。

四、雙方確認要共同將戰略互信提升至更高水準。

五、雙方重申要打造更加務實的安全合作支柱。

六、雙方同意以中國發展新質生產力、越南發展新型生產力為契機，建立更加廣泛深入的全方位合作格局。

七、雙方要共同夯實中越命運共同體的民意基礎。

八、雙方同意展開更加緊密的多邊戰略協作。

九、雙方同意妥善管控解決分歧，維護中越友好大局。

十、雙方同意有效落實此訪簽署的合作文件。