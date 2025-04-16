習近平抵達吉隆坡 展開馬來西亞國是訪問

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-04-16 10:10

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中國國家主席習近平周二（15 日）乘專機抵達吉隆坡，應馬來西亞最高元首易卜拉欣邀請，對馬來西亞進行國是訪問。

據《新華社》報導，專機抵達吉隆坡國際機場時，馬來西亞總理安瓦爾、外交部部長穆罕默德、交通部部長陸兆福等官員親自接機。馬來西亞兒童向習近平獻花，馬來西亞青少年表演富有當地特色的舞蹈，揮舞中馬兩國國旗，歡迎習近平到訪。

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蔡奇、王毅、王小洪等陪同人員同機抵達，中國駐馬來西亞大使歐陽玉靖也到機場迎接。

習近平發表書面講話，代表中國政府和中國人民，向馬來西亞政府和馬來西亞人民致以誠摯問候和良好祝願。

習近平指出，中馬是隔海相望的友好鄰邦，傳統友誼綿延千年。建交半個多世紀以來，兩國堅持相互尊重、平等相待、合作共贏，樹立了國與國關係的典範。

習近平說，2023 年雙方就共建中馬命運共同體達成重要共識，去年兩國隆重慶祝建交 50 周年。身為開發中國家和「全球南方」成員，中馬深化高水準戰略合作符合兩國共同利益。