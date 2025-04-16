中國第1季GDP成長5.4% 彭博警告：川普關稅亂拳恐拖累經濟展望

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2025-04-16 10:34

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最新數據顯示，中國第 1 季國內生產毛額（GDP）成長 5.4%，優於經濟學家預期，但《彭博》示警，美國總統川普祭出的關稅亂拳，恐怕會拖累中國經濟前景。

中國國家統計局周三（16 日）表示，初步核算，第 1 季 GDP 規模為人民幣 31.8758 兆元，按不變價格計算，較去年同期增長 5.4%，優於經濟學家原估的 5.2%。

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根據國家統計局發布的數據，3 月零售銷售年增 5.9%，為 2023 年 12 月以來最大升幅，工業生產年增 7.7%，寫下 2021 年 6 月以來最大增幅，全國城鎮調查失業率為 5.2%，較 2 月下降 0.2 個百分點。

國家統計局表示，總的來看，隨著各項宏觀政策繼續發力顯效，第 1 季國民經濟起步平穩、開局良好，延續回升態勢。

不過，國家統計局也坦言，當前外部環境更趨複雜嚴峻，國內有效需求增長動力不足，依舊必須鞏固經濟持續回升基礎。

國家統計局說，下階段要貫徹黨中央、國務院決策部署，堅持穩中求進工作總基調，完整準確全面貫徹新發展理念，加快建構新發展格局，扎實推動高品質發展，實施好更加積極有為的宏觀政策，做大做強國內大循環，充分激發各類經營主體活力，積極因應外部環境不確定性，推動經濟運行穩中有進，持續向好。

法國興業銀行大中華區經濟學家林紫瓊（Michelle Lam）表示：「最令人驚訝的是零售銷售，這代表消費補貼正在發揮作用。工業生產超出預期，考量出口強勁，這點不難理解。不過，現在一切都過去了。」

這些數據是川普大幅提高關稅之前的數據，美國對大多數中國商品徵收的關稅已上升至至少 145%，這一水準恐怕會導致中國今年出口降溫。