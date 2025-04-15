鉅亨速報 - Factset 最新調查：江森自控國際公司JCI-US的目標價調降至92元，幅度約3.16%
鉅亨網新聞中心 2025-04-15 06:15
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對江森自控國際公司(JCI-US)提出目標價估值：中位數由95元下修至92元，調降幅度3.16%。其中最高估值105元，最低估值79元。
綜合評級 - 共有24位分析師給予江森自控國際公司評價：積極樂觀14位、保持中立9位、保守悲觀1位。
江森自控國際公司今(15日)收盤價為78.48元。近5日股價上漲3.16%，標普指數上漲6.79%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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