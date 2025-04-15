〈貴金屬盤後〉風險情緒改善 金價觸及紀錄新高後下滑

鉅亨網編譯余曉惠 2025-04-15 06:18

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金價周一 (14 日) 從盤中創下的歷史高點下滑，主因是白宮將智慧手機和電腦等關鍵電子產品列入豁免清單後，投資人鬆一口氣。

紐約黃金期貨下跌 0.6% 至每盎司 3226.30 美元。

黃金現貨價下跌 0.7% 至每盎司 3213.69 美元，稍早一度漲到 3245.42 美元的紀錄新高。

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道明證券大宗商品策略主管 Bart Malek 說：「一些風險交易讓黃金價格脫離近期高點，但目前的環境對黃金而言仍然相當有利。」

白宮宣布將某些電子產品排除在美國總統川普的對等關稅範圍以外後，金融市場的風險情緒普遍改善。

Zaner Metals 高級金屬策略師兼副總裁 Peter Grant 說：「關稅方面或許會有所緩解，對部分電子產品的關稅豁免或許會讓一部分的避險需求減少。然而，貿易和關稅持續面臨不確定性、美元疲軟以及公債殖利率下滑，通常為黃金帶來支撐。」

川普周日表示，將在下周宣布進口半導體產品的關稅稅率，讓投資人仍無法完全鬆懈。

另一個支撐黃金的因素來自美元，美元指數 (DXY) 正處在接近三年來的低點。

高盛仍然是最看好黃金的大型銀行，將年底黃金價格預測調升至每盎司 3,700 美元，理由是央行需求超乎預期，而且經濟衰退的風險加劇，影響黃金 ETF 的流入。

世界黃金協會 (WGC) 的數據顯示，4 月迄今為止，流入中國實體黃金 ETF 的投資，已超過第 1 季的總流入，也超過美國黃金 ETF 的流入。

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