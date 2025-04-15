川普關稅風暴來襲 「中國電子第一街」商家持貨待漲

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-04-15 07:30

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「現在都在觀望，封庫存了，大家擔心價格會暴漲暴跌。」一位深圳華強北檔口老闆說，近期川普關稅戰愈演愈烈，美國朝令夕改，關稅政策對全球晶片產業的影響撲朔迷離。

據《財聯社》周一（14 日）報導，被稱為「中國電子第一街」的深圳華強北，多家檔口已經暫停 CPU、GPU 等熱門晶片的報價，且多家檔口關門歇業，持貨待漲。

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「好幾家 CPU 的檔口上周五就關門了，暫停營業了。」一位檔口主說。

問及輝達 5090、5080 GPU 及英特爾、AMD 等廠商的 CPU 價格時，一位華強北電腦組裝老闆說，目前問不到價格，因為上游渠道正封庫存觀望，「目前新進產品價格存在極大不確定性，大家既害怕賣虧了，又害怕高價進的貨砸在手裡。」

「一天一個價格，上周我給一個企業客戶配置了一台電腦是（人民幣）5,000 元，客戶滿意之後想多定幾台，但是一周之內同樣配置的電腦，從 5,000 元上漲到 5,200 元，再到 5,800 元，客戶就說先不要了。」上述電腦組裝老闆說。

「價格這幾天肯定是有波動的。很多美國品牌的元器件現貨商現在基本上都囤貨，或者說捂貨不出貨。」一位資深元器件行業人士說。

上述資深元器件行業人士進一步說，大部分產品並不缺貨，庫存還有很多，不管是原廠、代理商、現貨商、客戶端都有現貨。庫存沒有消化完，需求也沒有增長。

此外，價錢漲這麼高，市場很難消化。「我認為，結局很可能是現貨商漲個 30～50 個點，這一波就已經到頂了。」

群智咨詢（Sigmaintell）半導體事業部資深分析師楊聖心也說：「漲價早已開始，暫停報價就是因為價格變化過快。」