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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：南方銅業(SCCO-US)EPS預估下修至4.35元，預估目標價為90.00元

鉅亨網新聞中心 2025-04-14 20:16


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對南方銅業(SCCO-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.43元下修至4.35元，其中最高估值6.29元，最低估值3.84元，預估目標價為90.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值6.29(6.29)5.686.335.55
最低值3.84(3.84)3.914.115.55
平均值4.61(4.62)4.634.975.55
中位數4.35(4.43)4.594.65.55

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值128.13億128.45億135.98億145.08億
最低值107.89億109.89億109.69億139.88億
平均值117.98億119.31億124.98億142.48億
中位數117.32億119.67億124.00億142.48億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS1.974.263.313.054.31
營業收入79.85億109.34億100.48億98.96億114.33億

詳細資訊請看美股內頁：
南方銅業(SCCO-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSSCCO

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