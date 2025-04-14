鉅亨速報 - Factset 最新調查：南方銅業(SCCO-US)EPS預估下修至4.35元，預估目標價為90.00元
鉅亨網新聞中心 2025-04-14 20:16
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對南方銅業(SCCO-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.43元下修至4.35元，其中最高估值6.29元，最低估值3.84元，預估目標價為90.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|6.29(6.29)
|5.68
|6.33
|5.55
|最低值
|3.84(3.84)
|3.91
|4.11
|5.55
|平均值
|4.61(4.62)
|4.63
|4.97
|5.55
|中位數
|4.35(4.43)
|4.59
|4.6
|5.55
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|128.13億
|128.45億
|135.98億
|145.08億
|最低值
|107.89億
|109.89億
|109.69億
|139.88億
|平均值
|117.98億
|119.31億
|124.98億
|142.48億
|中位數
|117.32億
|119.67億
|124.00億
|142.48億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.97
|4.26
|3.31
|3.05
|4.31
|營業收入
|79.85億
|109.34億
|100.48億
|98.96億
|114.33億
詳細資訊請看美股內頁：
南方銅業(SCCO-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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