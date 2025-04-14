鉅亨速報 - Factset 最新調查：Apollo Global Management Inc - Class A (New)APO-US的目標價調降至150.5元，幅度約3.53%
鉅亨網新聞中心 2025-04-14 20:15
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對Apollo Global Management Inc - Class A (New)(APO-US)提出目標價估值：中位數由156元下修至150.5元，調降幅度3.53%。其中最高估值193元，最低估值124元。
綜合評級 - 共有22位分析師給予Apollo Global Management Inc - Class A (New)評價：積極樂觀17位、保持中立5位、保守悲觀0位。
Apollo Global Management Inc - Class A (New)今(14日)收盤價為125.92元。近5日股價上漲3.53%，標普指數上漲5.7%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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