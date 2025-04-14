中國進出口成長1.3% 外貿首季平穩開局
鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-04-14 11:00
中國海關周一（14 日）發布的數據顯示，今年第一季貨物貿易進出口達人民幣 10.3 兆元，增長 1.3%，出口 6.13 兆元，增長 6.9%，進口 4.17 兆元，下降 6%。
中國進出口增速逐月回升，1 月進出口下降 2.2%，2 月基本持平，3 月增長 6%。
出口方面，第一季中國出口規模突破人民幣 6 兆元，實現 6.9% 較快增長，在壓力下展現強勁韌性。
中國對 170 多個國家和地區出口實現增長，風力發電機組、鋰電池、電動車等出口分別增長 43.2%、18.8%、8.2%。
進口方面，第一季國內工業生產較快增長，帶動零件和設備進口增加。自動數據處理設備零件、船舶和海洋工程裝備分別增長 95.6%、52.5%。
消費市場平穩向好，部分民生商品進口增加，食用油進口值增長 12.1%。
第一季民營企業進出口達人民幣 5.85 兆元，增長 5.8%，比重提升到 56.8%。
民營企業對全球近 180 個國家和地區進出口實現增長。對東盟、非洲、拉美等新興市場進出口分別增長 7.4%、 9.6%、5.2%；對歐盟、日本等傳統市場分別增長 7.1%、4.8%。
民營企業進出口高技術產品創歷史同期新高，規模接近人民幣 1 兆元，保持最大進出口主體地位。其中，出口工業機器人增長 67.4%，高端機床增長 16.4%；進口高端設備 25.6%，手術機器人增長 47.5%。
數據顯示，近 5 年，外商投資企業累計進出口在外貿中的比率約三分之一。今年第一季，有進出口實績的外資企業超過 6.7 萬家，創近 3 年同期最高；進出口達人民幣 2.99 兆元，增長 0.4%，連續 4 個季度實現增長。
第一季中國對歐盟進出口達人民幣 1.3 兆元，增長 1.4%。中歐經濟高度互補、利益緊密交融，推動雙邊貿易持續向好發展。
東盟繼續穩居中國第一大貿易夥伴地位，進出口達人民幣 1.71 兆元，增長 7.1%，佔整體外貿的比重提升至 16.6%。中國與東盟經貿關係日益緊密，貿易互補不斷增強。
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