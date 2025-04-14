中國進出口成長1.3% 外貿首季平穩開局

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出口方面，第一季中國出口規模突破 人民幣 6 兆元，實現 6.9% 較快增長，在壓力下展現強勁韌性。

中國對 170 多個國家和地區出口實現增長，風力發電機組、鋰電池、電動車等出口分別增長 43.2%、18.8%、8.2%。

進口方面，第一季國內工業生產較快增長，帶動零件和設備進口增加。自動數據處理設備零件、船舶和海洋工程裝備分別增長 95.6%、52.5%。