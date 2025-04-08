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鉅亨速報 - Factset 最新調查：美國運通AXP-US的目標價調降至304.5元，幅度約4.09%

鉅亨網新聞中心 2025-04-08 20:16


根據FactSet最新調查，共24位分析師，對美國運通(AXP-US)提出目標價估值：中位數由317.5元下修至304.5元，調降幅度4.09%。其中最高估值371元，最低估值230元。

綜合評級 - 共有32位分析師給予美國運通評價：積極樂觀11位、保持中立18位、保守悲觀3位。

美國運通今(8日)收盤價為233.31元。近5日股價下跌4.09%，標普指數下跌9.79%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股AXP市場預估目標價

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