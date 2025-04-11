傳Google在Android 、Pixel團隊裁員數百人

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-04-11 14:33

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根據《The Information》周五 (10 日) 援引一位知情人士的報導，Alphabet 旗下的 Google (GOOG-US) 周四裁掉了平台與設備部門的數百名員工。該部門負責開發 Android 軟體、Pixel 手機和 Chrome 瀏覽器。

報導指出，在此次裁員之前，Google 已於 1 月份向該部門的員工發出了收購要約，意即提供自願離職方案。

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一位 Google 發言人向《The Information》表示：「自去年合併平台和設備團隊以來，我們一直專注於提高靈活性和營運效率，這包括在 1 月份提出的自願離職計畫之外裁減一些職位」。

Google 並未立即回應媒體評論請求。

《彭博》在二月份曾報導，Google 已經裁減了雲端部門的員工，並補充說這一輪裁員只影響了少數團隊。此外，早在 2023 年 1 月，Alphabet 就宣布計畫裁員 1.2 萬人，相當於其全球員工總數的 6%。