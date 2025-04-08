中國AI模型再登全球榜首 快手「可靈AI」表現超越谷歌

鉅亨網新聞中心 2025-04-08 08:40

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在抖音、視頻號和快手三足鼎立的短影音格局下，快手－Ｗ(01024-HK) 積極擁抱 AI 技術實現彎道超車，旗下產品「可靈 AI」在影片生成方面表現卓越，擠進該領域全球第一的位置，超越了谷歌 (ALPA-US) 和 Pika 等競爭對手。

全球知名 AI 基準測試機構 Artificial Analysis 發布最新的全球影片生成大模型榜單，快手可靈 1.6pro（高品質模式）以 1000 分的 Arena ELO 基準測試評分登頂圖生視頻賽道榜首，Google Veo 2、Pika Art 分列榜單二、三名。

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快手創始人兼首席執行官程一笑表示，將在未來 3 年甚至更長時間進行更大規模的資本支出及研發投入，透過可靈 AI 改造升級現有業務，並開創 AI 影音內容生產的新賽道，以保持其在短影音領域的領先地位。

快手商業化演算法負責人江鵬認為，AI 正以前所未有的速度席捲全球，有望在今年催生一個新的商業行銷範式。而 AI 技術，如 DeepSeek 及 COT（思維鏈），有望在未來 1-3 年內重塑快手的廣告引擎，解決傳統短影音平台大模型分發引擎 CPM 成本過高的問題。

AIGC 短影音行銷素材及虛擬數位人直播解決方案在 2024 年第四季度日均消耗超過 3000 萬元，快手預測，AI 大模型預計可將客戶的短影音行銷素材製作成本降低 60%-70%，甚至更多。

AI 不僅提升了快手的廣告和電商營收，還降低了行銷成本並優化了廣告投放效率。2024 年第四季度，快手單季廣告收入同比增長 13.3%，達到 206 億元 (人民幣，下同)，首次超過百度同期的 179 億元。

同時，快手在用戶規模和使用時長上持續增長，電商和本地生活等業務也呈現強勁的發展勢頭。值得一提的是，快手在本地生活領域的策略與抖音不同，更側重於幫助達人能力成長及培養商家內容能力，而非僅僅追求客戶引入和城市覆蓋。

快手持續加大在 AI 領域的投入，並積極探索新的商業模式和增長點，例如內容消費廣告和貨架電商。未來，快手有望繼續藉助 AI 的力量，鞏固其在短影音市場的領先地位並實現更廣闊的商業價值。