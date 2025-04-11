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美俄閉門會談5個半小時 達成諒解！俄方：希望美方儘快歸還俄外交資產

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-04-11 08:37

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美俄代表團周四在土耳其完成就雙方大使館恢復正常運轉的第二輪會談。（圖：Shutterstock）

美國與俄羅斯代表團周四（10 日）在土耳其伊斯坦堡完成就雙方大使館恢復正常運轉的第二輪會談，會談持續了五個半小時。

美國國務院周四發表聲明，稱負責俄羅斯及中歐事務的副助理國務卿庫爾特率領的美方代表團，當日與俄羅斯駐美國大使達爾奇耶夫率領的俄方代表團，在伊斯坦堡舉行會談。


美國國務院表示，美俄代表團延續第一輪會談確立的建設性方針，交換意見，並達成諒解，以確保俄美雙邊使團外交銀行業務穩定。美方再次關切俄羅斯聯邦「禁止僱用當地僱員」的政策，稱該政策是阻礙美國駐莫斯科大使館維持穩定、可持續人員編制的障礙。

達爾奇耶夫周四說，在本次談判中，俄美雙方代表團一致同意，應該快速消除拜登政府時期遺留的敏感性問題。雙方商定將繼續採取措施，簡化針對對方外交官的旅行和簽證制度。

此外，雙方還交換了意見，確保駐對方國家外交使團享有穩定銀行服務。

達爾奇耶夫還表示，俄方在談判中表示，希望美方儘快歸還沒收的俄羅斯外交資產。他說，雙方討論了俄美間恢復直航的問題，直航恢復將促進雙邊聯繫和人員往來規模擴大。

美方在聲明中稱，庫爾特和達爾奇耶夫商定，將視需要在近期就上述議題舉行後續會議，具體時間、地點及雙方代表有待進一步確定。俄方也表示，雙方正在確認下一輪磋商時間。

過去幾年美俄外交關係緊張，兩國均驅逐彼此駐在國外交官，導致使館不能正常運行。

這是美俄就雙方大使館恢復正常運轉舉行的第二輪會談，會談以閉門形式進行。2 月 27 日，美俄兩國代表進行第一輪會談，確定穩定雙邊任務行動的具體初步步驟。

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