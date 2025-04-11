美俄閉門會談5個半小時 達成諒解！俄方：希望美方儘快歸還俄外交資產

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-04-11 08:37

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美國與俄羅斯代表團周四（10 日）在土耳其伊斯坦堡完成就雙方大使館恢復正常運轉的第二輪會談，會談持續了五個半小時。

美國國務院周四發表聲明，稱負責俄羅斯及中歐事務的副助理國務卿庫爾特率領的美方代表團，當日與俄羅斯駐美國大使達爾奇耶夫率領的俄方代表團，在伊斯坦堡舉行會談。

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美國國務院表示，美俄代表團延續第一輪會談確立的建設性方針，交換意見，並達成諒解，以確保俄美雙邊使團外交銀行業務穩定。美方再次關切俄羅斯聯邦「禁止僱用當地僱員」的政策，稱該政策是阻礙美國駐莫斯科大使館維持穩定、可持續人員編制的障礙。

達爾奇耶夫周四說，在本次談判中，俄美雙方代表團一致同意，應該快速消除拜登政府時期遺留的敏感性問題。雙方商定將繼續採取措施，簡化針對對方外交官的旅行和簽證制度。

此外，雙方還交換了意見，確保駐對方國家外交使團享有穩定銀行服務。

達爾奇耶夫還表示，俄方在談判中表示，希望美方儘快歸還沒收的俄羅斯外交資產。他說，雙方討論了俄美間恢復直航的問題，直航恢復將促進雙邊聯繫和人員往來規模擴大。

美方在聲明中稱，庫爾特和達爾奇耶夫商定，將視需要在近期就上述議題舉行後續會議，具體時間、地點及雙方代表有待進一步確定。俄方也表示，雙方正在確認下一輪磋商時間。

過去幾年美俄外交關係緊張，兩國均驅逐彼此駐在國外交官，導致使館不能正常運行。