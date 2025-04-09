川普「對等關稅」生效在即！美國消費者瘋狂囤貨 為最壞情況做準備

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-04-09 08:40

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到了美東時間周三（9 日）凌晨，美國將開始對數十個貿易夥伴徵收「對等關稅」。受此消息影響，美國消費者紛紛加入搶購狂潮。

美國消費者現在的因應策略是在「對等關稅」生效前儘可能儲備貨物，包括麵粉、罐頭、衛生紙、飲料、電子產品等一切商品。

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許多消費者認為，美國總統川普加徵關稅，商品價格很快就會大幅上漲，且隨著經濟衰退到來，必須為最壞情況做好準備。

美國上周六開始對幾乎所有國家的進口商品徵收 10% 基準關稅。近日美國多位官員表示，不會推遲關稅徵收，「對等關稅」將於 4 月 9 日正式生效。

雖然川普聲稱關稅將提振美國經濟，保護就業。但經濟學家認為，關稅將提高日常用品價格，美國經濟成長可能放緩。

關稅由進口企業承擔，業者會將部分或全部增加的成本轉嫁出去，推高一系列進口商品的價格。

一些公司也可能決定減少進口外國商品，但這可能會使現有商品更加昂貴。

非營利研究機構稅務基金會認為，美國新開徵的關稅將在未來 10 年讓美國人損失 3.1 兆美元，僅在 2025 年，每個家庭的成本就將增加約 2,100 美元。

他們指出，儘管很多消費者採取觀望態度，但一些人擔心，任何恐慌都會引發囤積狂潮，進而加劇通膨預期，逼迫更多人儲備貨物。

據《路透社》周二報導，供應鏈管理公司 GCG 創始人 Manish Kapoor 表示，關稅正在重新喚起人們對貨架空空的恐懼，這在新冠肺炎疫情期間曾經出現過。當時供應鏈中斷導致產品短缺和通貨膨脹。

服裝行業專業人士 Angelo Barrio 認為，川普混亂的經濟政策讓人們對經濟走向感到擔憂。他很早就開始購買保質期長的商品，因為他擔心零售商會把關稅成本轉嫁給消費者。