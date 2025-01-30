鉅亨速報 - Factset 最新調查：Eagle Materials Inc.EXP-US的目標價調降至290.5元，幅度約6.29%
鉅亨網新聞中心 2025-01-30 20:15
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Eagle Materials Inc.(EXP-US)提出目標價估值：中位數由310元下修至290.5元，調降幅度6.29%。其中最高估值330元，最低估值260元。
綜合評級 - 共有12位分析師給予Eagle Materials Inc.評價：積極樂觀5位、保持中立7位、保守悲觀0位。
Eagle Materials Inc.今(30日)收盤價為253.76元。近5日股價上漲6.29%，標普指數下跌0.77%股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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