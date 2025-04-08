鉅亨速報 - Factset 最新調查：RPM International, Inc.RPM-US的目標價調降至127.5元，幅度約3.41%
鉅亨網新聞中心 2025-04-08 22:15
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對RPM International, Inc.(RPM-US)提出目標價估值：中位數由132元下修至127.5元，調降幅度3.41%。其中最高估值154元，最低估值117元。
綜合評級 - 共有17位分析師給予RPM International, Inc.評價：積極樂觀8位、保持中立8位、保守悲觀1位。
RPM International, Inc.今(8日)收盤價為100.54元。近5日股價下跌3.41%，標普指數下跌9.79%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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