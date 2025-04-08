鉅亨速報 - Factset 最新調查：SEI Investments Co.(SEIC-US)EPS預估下修至4.61元，預估目標價為80.00元
鉅亨網新聞中心 2025-04-08 20:16
根據FactSet最新調查，共6位分析師，對SEI Investments Co.(SEIC-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.8元下修至4.61元，其中最高估值4.95元，最低估值4.36元，預估目標價為80.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|4.95(4.95)
|5.6
|5.6
|6.25
|最低值
|4.36(4.6)
|4.72
|5.32
|6.25
|平均值
|4.66(4.79)
|5.12
|5.46
|6.25
|中位數
|4.61(4.8)
|5.02
|5.46
|6.25
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|23.23億
|25.36億
|24.88億
|26.35億
|最低值
|21.65億
|22.35億
|24.87億
|26.35億
|平均值
|22.29億
|23.59億
|24.87億
|26.35億
|中位數
|22.22億
|23.43億
|24.87億
|26.35億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|3.00
|3.81
|3.46
|3.46
|4.41
|營業收入
|16.84億
|19.17億
|19.89億
|19.22億
|21.27億
詳細資訊請看美股內頁：
SEI Investments Co.(SEIC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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