〈美對等關稅〉全球黑色星期一！亞股「熔斷式」暴跌美期指續狂瀉 跌到何時川普才收手？

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-04-07 16:00

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全球股市周一 (7 日) 出現史詩級暴跌行情，主要股指與大宗商品全線崩盤，市場恐慌情緒蔓延至每個角落，這場由美國總統川普對等關稅政策引發的連鎖反應，正改寫全球金融市場的運作規則。

日本股市今日早盤驚現詭異波動，日經 225 指數期貨在短短半小時內暴跌 8%，觸發熔斷機制暫停交易 10 分鐘，日經 225 終場收跌 6.5%，東證指數同步重挫 6.5%，三菱 UFJ 金融集團、軟銀集團等權重股跌幅超 8%。

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南韓綜合指數今早亦挫逾 5%，觸發熔斷機制，終場收跌 4.3%，三星電子、SK 海力士等科技龍頭股重挫 6%，現代汽車、起亞汽車等出口導向型企業股價暴跌 7%。南韓金融監管機構緊急表態，將準備市場穩定方案並隨時注入流動性，澳洲股市更狂瀉 6.3%，S&P ASX 200 指數跌破 6000 點大關。

MSCI 亞太指數今日盤中一度暴跌 7.9%，創 2008 年 10 月金融危機以來最大單日跌幅，中國股市領跌引發全球資本恐慌性出逃。香港恒生指數重挫 10.7%，刷新全球金融危機後單日跌幅紀錄。美股期指也延續崩跌走勢，開盤即遭血洗，標普 500 指數期貨一度跌穿 5.4%，那斯達克 100 指數期貨狂瀉 6.2%，道瓊工業指數期貨暴跌逾千點。

美國總統川普上周宣布對中國輸美商品加徵 34% 關稅，此舉不僅打破市場預期，也引發全球供應鏈地震。從大豆、晶片到航空發動機，美國對中國出口的五大核心品項遭受重創。

摩根大通數據顯示，光是科技股市值在上周四 (3 日) 跟上周五 (4 日) 內蒸發 1.6 兆美元，「尖牙股(FAANG)」陣營中蘋果股價跌破 150 美元，特斯拉單日市值縮水逾千億美元

貴金屬市場也呈現詭異走勢，現貨黃金價格在跌破每盎司 3000 美元大關後劇烈震盪，白銀單日跌幅也超過 4%。有恐慌指數之稱的 VIX 也飆升至 58，創 2008 年金融危機以來新高。避險資金瘋狂湧入美債市場，10 年期美債殖利率跌至 3.12%，創今年新低，美元指數則因避險屬性走強，離岸人民幣匯率跌破 7.35 關口，創歷史新低。

市場崩盤速度刷新歷史紀錄。紐交所上周五單日交易量突破 266 億股，創 2021 年「散戶大戰華爾街」以來高點。

高頻交易演算法在崩盤中扮演推手角色，Citadel 證券日內買賣下單量逾 2 億筆。衍生性商品市場陷入瘋狂，芝商所微型標普 500 指數期貨未平倉合約激增 40%，選擇權隱含波動率曲線出現倒掛。

全球監管機構緊急介入，香港金管局兩度注資穩定港幣匯率，新加坡金融管理局提升外匯風險準備率至 30%。歐洲證券和市場管理局宣布禁止做空 12 檔金融股，德國聯邦金融監理局啟動緊急調查程序。

國際貨幣基金組織 (IMF) 最新示警，若關稅戰持續升級，今年全球經濟成長率恐跌破 2%。若川普政府堅持關稅政策，全球逾 1200 萬就業崗位面臨威脅。

橋水基金創始人達里歐說：「當前市場軌跡與 1930 年大蕭條高度相似，政策制定者必須立即行動避免災難。 ”

在這場史詩級動盪中，普通投資者陷入空前困境。Robinhood 平台單日清算帳戶超 20 萬戶，Charles Schwab 信用違約交換成本飆漲 3 倍，家族辦公室普遍削減槓桿，耶魯大學捐贈基金將現金儲備提升至 15%。

避險基金巨頭 Citadel 創辦人 Ken Griffin 說：「當前市場波動已超出任何模型預測範圍。」

這場金融浩劫中，昔日資本市場寵兒淪為重災區。私募巨頭黑石集團旗下房地產基金遭遇擠兌風波，阿波羅全球管理股價上周暴跌 22%。美國航空製造業遭受雙重打擊，波音 787 夢幻客機因品質問題遭全球停飛，聯合航空被迫取消數百架飛機訂單。電動車產業鏈哀鴻遍野，特斯拉柏林工廠因零件短缺減產 30%，中國寧德時代市值一日蒸發千億。

過去，股市崩盤通常會促使全球領導人團結起來，以穩定市場，但如今的激勵機制有所不同。世界其他地方希望這種拋售加劇，因這將提高美國關稅政策的成本，進而增加美國讓步的可能性。