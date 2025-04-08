破產件數飆11年新高！日本企業倒閉家數連3年走增 央行升息時程亮紅燈
鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2025-04-08 14:10
日本民間信用調查機構東京商工研究 (TSR) 今(8)日公布調查報告指出，日本 2024 財年企業破產申請總數為 10144 件，創 11 年新高，這一表現也讓日本央行 (BOJ) 升息時程表的不確定性升高，因為若金融機構貸款利率持續上升，獲利表現改善緩慢的企業恐會放棄繼續經營。
根據 TSR 數據，在上月為止的 2024 財年裡，日本企業破產數量是自 2013 財年 10536 件以來最多的，年增率高達 12%，破產件數連 3 年增加，自 2013 財年以來首次超過 1 萬件。
數據顯示，除金融和運輸業外，大多數產業的企業破產數量都高於 2023 財年。
但 TSR 表示，由於相對更多的中小企業破產，2024 財年破產債務總額為 2.37 兆日元，低於 2023 財年的 2.46 兆日元，連 3 年維持在 2 兆日元左右
TSR 指出，2024 財年最大的破產案是三菱飛機公司 (Mitsubishi Aircraft Corp .)，該公司在三菱航太飛機（Mitsubishi SpaceJet）商用飛機項目終止後，以 6413 億日元債務被清算。
此外，破產案件多為小額破產，上一財年破產金額在 1 億日元以下的有 7658 件，占比 75.4％，破產金額在 1 億至 5 億日元之間的案件有 1989 件，10 億至 50 億日元之間有 200 件，中型破產案件的成長尤為明顯。
破產數據是 BOJ 衡量日本經濟健康情況的指標之一，總裁植田和男曾表示，若包括小型企業在內的工資持續上漲，能支持以消費為主導的經濟增長，將繼續升息。
除勞動力短缺以及原物料和能源成本上升外，新的對等關稅也成為主要問題。BOJ 將在 4 月 30 日展開為期兩天的利率會議，受美國總統川普上周發表「對等關稅」引發全球經濟衰退疑慮上升影響，市場對 BOJ 升息預期急速降溫。
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