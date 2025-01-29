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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Houlihan Lokey Inc - Class AHLI-US的目標價調升至192元，幅度約7.87%

鉅亨網新聞中心 2025-01-29 20:15


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Houlihan Lokey Inc - Class A(HLI-US)提出目標價估值：中位數由178元上修至192元，調升幅度7.87%。其中最高估值229元，最低估值162元。

綜合評級 - 共有9位分析師給予Houlihan Lokey Inc - Class A評價：積極樂觀2位、保持中立4位、保守悲觀3位。

Houlihan Lokey Inc - Class A今(29日)收盤價為184.07元。近5日股價下跌7.87%，標普指數上漲0.31%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股HLI市場預估目標價

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Houlihan Lokey Inc - Class A184.071.93%

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