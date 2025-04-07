〈美對等關稅〉特斯拉盤前挫近9%領跌7巨頭！專家：當前拋售潮與1987年崩盤數據驚人相似

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-04-07 17:40

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特斯拉在美股周一 (7 日) 盤前在美國科技股七巨頭 (M7) 中領跌，一度跌深 8.7%，輝達亦挫 6.1%，亞馬遜跌 4.7%，Meta 跌 5%， 蘋果跌 4.2%，微軟跌 3.7%，Alphabet 跌 4%，在拋售潮普遍下，美股周一料將延續跌勢，

在美國總統川普對全球貿易夥伴揮舞關稅大棒之際，華爾街上的「聰明錢」正在慌忙逃竄。根據摩根大通報告，全球避險基金和槓桿 ETF 上周五 (4 日) 以極快速度拋售逾 400 億美元的股票，波動性目標投資組合未來幾天將出售 250 億至 3000 億美元的股票，因他們正在平倉以降低風險。同時，槓桿 ETF 還有 230 億美元資金待售，以重新平衡上周五的收盤價，其中大部分是科技股。

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高盛也在另一份研究報告中指出，全球多空避險基金上周四 (3 日) 經歷近 15 年來最大淨賣超，同時也出現 2011 年以來最悲觀的情況。

自上周三 (2 日) 川普宣布對等關稅後，美國關稅壁壘被提高到一個多世紀以來的最高水準，美股自此之後進入連續多日的暴跌走跌，標普 500 指數企業市值損失超過 4 兆美元。

由川普政府激進關稅政策引發的拋售潮，讓一些市場老兵聯想到 1987 年的「黑色星期一」崩盤陰影，當時市場先連跌三天，跌幅分別是 3.81%、2.39% 跟 4.6%，在經過周末後於被稱為「黑色星期一」的單日暴跌 22%，創下史上最嚴重的單日跌幅，如今類似情境似乎正在重演，華爾街陷入集體恐慌。

Infrastructure Capital Advisors 執行長 Jay Hatfield 將川普展示的關稅計畫圖稱為「死亡圖表」，並怒斥該政策「愚蠢透頂」。他指出，看到圖表後立刻削減風險資產，到上周五收盤時已砍掉管理的共同基金中約 40% 曝險部位。

Boca Raton 的 Focus Partners Wealth 高級財富顧問 Richard Steinberg 也向媒體表示，客戶焦慮電話不斷，他自己也對特朗普的做法感到「非常沮喪」，分析師 Peter Tchir 則為此前看好能源股而叫苦連天，因油價暴跌導致相關股票重挫，讓他慘被套牢。

與華爾街的普遍恐慌形成鮮明對比，川普政府態度異常「冷靜」，川普宣布對等關稅後 4 天天天都在打小白球。

川普在公開和私下場合都表達了堅持當前路線的決心，認為短期市場陣痛對於實現美國長期繁榮、重振製造業來說是必要代價。美國財政部長貝森特更直言不諱，指出即使上周出現暴跌，股市回報看起來仍然強勁。

貝森特指出，過去十年中期回報率仍高於 10%。他淡化了股市下跌影響，稱「在長期圖表上，你甚至不會注意到」近期的市場下跌，並歸結為「更多是 M7 的問題，而非 MAGA(讓美國再次偉大) 的問題」。

貝森特還強調美國貧富差距問題稱「88% 股市市值由 10% 人口持有，底層 50% 美國人幾乎無股權，卻背負各種債務」，認為當前拋售對富人是懲罰，對普通民眾反而是慰藉。

然而，企業界正經歷前所未有的不確定性。嘉信理財高級投資策略師 Kevin Gordon 指出，最大痛點在於最終關稅稅率不明確，使企業難以規劃投資。

MetLife Investment Management 首席市場策略師 Drew Matus 形容當前處境如同「在漆黑道路上開車卻沒車頭燈」，不知該如何提供投資指導。

摩根大通將全球衰退概率從 40% 上調至 60%，並警告利率下行恐預示美國經濟將硬著陸。

聖路易聯準銀行主席布拉德也說：「我們正見證貨幣政策的囚徒困境。」