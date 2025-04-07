〈台幣〉跟隨韓元、人民幣跳水 急貶逾1角失守33.2元關卡

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-04-07 10:06

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清明連假期間，川普關稅重砲襲擊全球市場，台北股匯今 (7) 日恢復交易也難逃雙殺命運，跟隨韓元、人民幣等亞幣跳水，加權指數開盤即崩跌超過 2000 點，直接摜破 2 萬點大關，新台幣兌美元應聲貶逾 1 角，失守 33.2 元關卡。

新台幣兌美元 4/2 收盤勁揚 1 角，收在 32.088 元，連假過後豬羊變色，跟隨主要亞幣重貶，截至上午 10 時，匯價最低下探 33.217 元，貶值 1.29 角。

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觀察亞幣今天早盤兌美元情形，除日元外，幾乎全面跳水，韓元重貶 0.74%，人民幣、新台幣亦狂貶 0.42%，泰銖、馬來西亞令吉貶勢也相當重，新加坡幣受川普關稅影響小，僅貶 0.17%，而日元則吸引避險資金湧入，逆勢升值約 0.5%。

美國總統川普於上周祭出對等關稅政策，衝擊全球股市，日經指數今 (7) 日跌逾 2500 點，觸發熔斷暫停交易，台指期也以跌停開出，加權指數開盤大跌逾 2000 點，摜破 2 萬點大關，創盤中最大跌點，上市櫃合計跌停家數超過 1700 家。