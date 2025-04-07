CNN：中國對美反擊 比之前更全面
鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-04-07 11:00
美國總統川普上周三（2 日）在白宮簽署「對等關稅」行政令，宣布美國對貿易夥伴設立 10%「最低基準關稅」，並對某些貿易夥伴徵收更高關稅。
美國對中國實施的「對等關稅」稅率為 34%，歐盟 20%，巴西、英國 10%，韓國和日本分別為 25% 和 24%，印尼和泰國的稅率分別為 32% 和 36%。
對於美國的關稅霸凌，中國政府強烈譴責，堅決反對。《新華社》上周六發布《中國政府關於反對美國濫施關稅的立場》，表示開放合作是歷史潮流，世界絕不會也不應該回到相互封閉、彼此分割的狀態。互利共贏是人心所向，以鄰為壑的經濟霸凌終將反噬自身。「貿易戰、關稅戰沒有贏家，保護主義沒有出路。」
《新華社》稱：「世界要公道，不要霸道！」
中方上周五「11 箭齊發」，國務院關稅稅則委員會、商務部、海關總署接連發布多項對美反制措施，自 4 月 10 日 12 時 01 分起，對原產於美國的所有進口商品加徵 34% 關稅，在世貿組織爭端解決機制下指控美方相關做法，將多家美國實體或企業列入出口管制管控名單或不可靠實體清單，對中重稀土相關物項實施出口管制，以及暫停美國兩家企業的禽肉產品、1 家企業的高粱以及 3 家企業的禽肉骨粉輸華資質等。
據《CNN》報導，美國保衛民主基金會資深研究員辛格爾頓的話說，中國政府正在打擊政治敏感行業——農業、工業品、部分稀土和「不可靠實體清單」的新成員——同時仍保持整體經濟開放。
《CNN》認為，美國對中國商品徵收的最新關稅高於許多分析師預估，可能會從根本上重塑兩國數十年來相互依存的關係，以及約 5,000 億美元的貿易。中國的反擊比之前更為全面。
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