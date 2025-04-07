貿易戰沒有贏家！聯合國警告 美國加州州長發聲

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-04-07 12:00

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美國政府宣布「對等關稅」政策，聯合國秘書長古特雷斯發言人迪雅里克警告，貿易戰沒有贏家。美國加州州長紐森強調要與國際貿易夥伴建立新的戰略關係，強調「加州不是華盛頓」。

迪雅里克上周五（4 日）警告，貿易戰沒有贏家，且脆弱國家面臨的挑戰令人擔憂。

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迪雅里克表示，貿易戰將對聯合國的可持續發展目標帶來負面影響。

美東時間 4 月 2 日，美方宣布對所有貿易夥伴徵收「對等關稅」。美方的做法立即招致全球譴責，多個美國貿易夥伴表達強烈不滿，表示將採取措施，加以反制。

此外，上周五紐森指示加州政府與國際貿易夥伴建立新的戰略關係，強調「加州不是華盛頓」，美國政府的關稅政策「不代表美國人民意願」。

紐森在當天發布的題為「致我們全球貿易夥伴」的影片中說，美國政府宣布的關稅措施，不代表全部美國人民的意願。若以經濟總量計算，加州是世界第五大經濟體。加州重視國際貿易和製造業發展，是美國最大製造業基地，加州期待繼續加強與國際貿易夥伴的關係。

紐森強調，不論現在還是未來，加州都是一個穩定的國際貿易夥伴，希望各經濟體考慮這一點，不要對加州進口商品採取報復性關稅措施。