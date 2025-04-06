〈美對等關稅〉關稅七傷拳！美股恐慌大逃殺 中小企成本飆升 恐成海嘯第一排受災戶

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-04-06 13:02

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上週美國總統川普 402 加徵對等關稅的急劇升級，華爾街主要股票指數暴跌超過 4%，尤其小型股資金由淨流入轉為淨流出 41.8 億美元，恐慌指數飆高，資金大逃殺。外電指出，小型企業由於缺乏足夠資金、談判籌碼及政治遊說能力，不若大企業可利用關稅豁免或調整供應鏈方式因應以減少損失，前美國貿易代表辦公室高級顧問 Claire Reade 表示，小企業於當前貿易變局中顯得格外脆弱、毫無退路且受創最深。

最新數據顯示，美國股票基金在上周的外流金額達到 108.5 億美元，雖然較上周的 229.8 億美元淨流入額有所減少，但充份顯示投資人對股市的不安情緒。

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上週小型股基金遭遇顯著的資金外流，達到 41.8 億美元，扭轉了前一周的 30.7 億美元流入。大型股和中型股基金也分別遭遇 29 億美元和 4,610 萬美元的淨賣出。

華爾街日報最新公佈的企業主信心調查顯示，川普的關稅政策仍是小企業主最爲擔憂的問題，近 2/3 受訪者表示，關稅等相關貿易障礙將會嚴重損害業務進行，僅 8% 受訪者表示將從中受益。超過 40% 小型企業受訪者表示經濟狀況較一年前更加惡化，面對未來，更有業主悲觀的表示若情況持續惡化，裁員勢將隨之而來。

美國的小型企業向為私營部門的主力，雇用近乎一半的美國勞動力。據小型企業管理局數據指出，員工人數少於 500 人企業，占了全美私營部門近 46%，全國獨立企業聯合會（National Federation of Independent Business）則表示，數據顯示，小型企業對未來發展之不確定性，已達到有史以來的次高水平，此將直接影響他們的招聘意願與能力。