環球時報：中國高水準開放 面向全世界

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-04-07 15:00

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美東時間 4 月 2 日，美方以自己在國際貿易中吃了虧，以所謂「對等」為由提高對所有貿易夥伴的關稅，在國際社會激起軒然大波。

中國商務部發表談話，敦促美方立即取消單邊關稅措施，與貿易夥伴通過平等對話，妥善解決分歧。

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《環球時報》上周六（5 日）在社評中指出，任何單邊主義和保護主義逆流都無法阻擋開放合作潮流。美方此輪關稅舉措看似來勢洶洶，實則自陷困境。

穆迪分析公司首席經濟學家贊迪表示，美國總統川普的關稅計畫將引發諸多後果，例如中低收入者生活成本上升、高收入者因股市動盪而財富大量蒸發、美國企業面臨其他國家的報復性關稅等。如果「對等關稅」持續 3 到 5 個月，足以「讓經濟陷入衰退」。

顯然，違背經濟規律的做法注定難以為繼，「關稅將讓美國陷入孤立」的聲音，在美國國內也同樣十分強烈。這也顯示出開放合作是人心所向，是整個國際社會的強烈呼聲。

《環球時報》說，無論形勢如何風雲變幻，中國始終是開放型世界經濟的堅定捍衛者，這是破局之道，也是經驗總結。過去幾十年，中國通過改革開放深度融入全球經濟，不僅自身實現了跨越式發展，也為世界提供廣闊市場和優質產品。

全球管理咨詢公司科爾尼發布的《2024 年外商直接投資信心指數報告》顯示，中國未來 3 年外商直接投資信心排名由第 7 名躍升至第 3 名，且在新興市場專項排名中位居榜首。

今年以來，來自歐洲、亞洲、南美洲以及美國的企業家積極來華洽談合作，這是國際上謀求合作發展的主流聲音。開放帶來進步、合作才能共贏，早已被實踐反覆證明。

《環球時報》稱，中國對外開放，從來不是因應壓力的權宜之計，而是推動自身進步、促進共同發展的長遠考量。因此，中國的開放邏輯不會因外部風浪改變航向，也不會因短期波動動搖決心。

除此輪對美反制以外，中國關稅總水準保持在 7.3%，處於全球較低水準，也低於 9.8% 的入世承諾。