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鉅亨速報 - Factset 最新調查：新聞集團(NWS-US)EPS預估下修至0.88元，預估目標價為37.00元

鉅亨網新聞中心 2025-04-04 22:17


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對新聞集團(NWS-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.89元下修至0.88元，其中最高估值1.07元，最低估值0.84元，預估目標價為37.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1.07(1.07)1.021.361.5
最低值0.84(0.84)0.91.051.22
平均值0.91(0.92)0.961.161.32
中位數0.88(0.89)0.961.141.28

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值90.46億89.77億92.37億95.11億
最低值83.45億86.27億86.03億93.31億
平均值85.83億87.47億90.26億94.25億
中位數84.47億87.06億90.38億94.38億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-2.160.561.060.260.47
營業收入90.08億93.58億103.85億98.79億100.85億

詳細資訊請看美股內頁：
新聞集團(NWS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSNWS

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