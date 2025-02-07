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鉅亨速報 - Factset 最新調查：新聞集團(NWS-US)EPS預估上修至0.94元，預估目標價為37.00元

鉅亨網新聞中心 2025-02-07 00:15


根據FactSet最新調查，共6位分析師，對新聞集團(NWS-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.9元上修至0.94元，其中最高估值1.07元，最低估值0.78元，預估目標價為37.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1.07(1.07)1.251.271.52
最低值0.78(0.78)0.830.981.16
平均值0.93(0.9)1.041.191.35
中位數0.94(0.9)1.051.231.36

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值90.79億89.50億93.79億95.09億
最低值83.45億85.87億86.03億93.17億
平均值88.01億87.32億90.16億94.24億
中位數88.65億87.06億90.70億94.36億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-2.160.561.060.260.47
營業收入90.08億93.58億103.85億98.79億100.85億

詳細資訊請看美股內頁：
新聞集團(NWS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSNWS

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