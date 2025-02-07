鉅亨速報 - Factset 最新調查：新聞集團(NWS-US)EPS預估上修至0.94元，預估目標價為37.00元
鉅亨網新聞中心 2025-02-07 00:15
根據FactSet最新調查，共6位分析師，對新聞集團(NWS-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.9元上修至0.94元，其中最高估值1.07元，最低估值0.78元，預估目標價為37.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.07(1.07)
|1.25
|1.27
|1.52
|最低值
|0.78(0.78)
|0.83
|0.98
|1.16
|平均值
|0.93(0.9)
|1.04
|1.19
|1.35
|中位數
|0.94(0.9)
|1.05
|1.23
|1.36
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|90.79億
|89.50億
|93.79億
|95.09億
|最低值
|83.45億
|85.87億
|86.03億
|93.17億
|平均值
|88.01億
|87.32億
|90.16億
|94.24億
|中位數
|88.65億
|87.06億
|90.70億
|94.36億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-2.16
|0.56
|1.06
|0.26
|0.47
|營業收入
|90.08億
|93.58億
|103.85億
|98.79億
|100.85億
詳細資訊請看美股內頁：
新聞集團(NWS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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