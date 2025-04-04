鉅亨速報 - Factset 最新調查：新聞集團(NWSA-US)EPS預估下修至0.88元，預估目標價為37.50元
鉅亨網新聞中心 2025-04-04 22:16
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對新聞集團(NWSA-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.89元下修至0.88元，其中最高估值1.07元，最低估值0.84元，預估目標價為37.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.07(1.07)
|1.02
|1.36
|1.5
|最低值
|0.84(0.84)
|0.76
|0.91
|1.22
|平均值
|0.91(0.92)
|0.93
|1.12
|1.32
|中位數
|0.88(0.89)
|0.95
|1.13
|1.28
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|90.46億
|89.77億
|92.37億
|95.11億
|最低值
|83.45億
|86.27億
|86.03億
|93.31億
|平均值
|86.04億
|87.40億
|90.22億
|94.25億
|中位數
|84.48億
|87.05億
|90.26億
|94.38億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-2.16
|0.56
|1.06
|0.26
|0.47
|營業收入
|90.08億
|93.58億
|103.85億
|98.79億
|100.85億
詳細資訊請看美股內頁：
新聞集團(NWSA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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