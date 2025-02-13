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鉅亨速報 - Factset 最新調查：新聞集團(NWSA-US)EPS預估下修至0.89元，預估目標價為37.50元

鉅亨網新聞中心 2025-02-13 20:17


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對新聞集團(NWSA-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.9元下修至0.89元，其中最高估值1.07元，最低估值0.74元，預估目標價為37.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1.07(1.07)1.051.361.44
最低值0.74(0.74)0.841.011.22
平均值0.91(0.9)0.971.171.34
中位數0.89(0.9)0.971.151.36

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值90.46億89.77億92.37億95.11億
最低值83.45億86.27億86.03億93.17億
平均值86.45億87.45億90.28億94.51億
中位數85.04億87.27億90.72億94.89億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-2.160.561.060.260.47
營業收入90.08億93.58億103.85億98.79億100.85億

詳細資訊請看美股內頁：
新聞集團(NWSA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSNWSA

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