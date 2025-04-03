〈美對等關稅〉企鵝也占美國便宜？川普對無人島嶼課徵關稅引發嘲笑

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-04-03 13:10

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美國總統川普周三 (2 日) 公布其「解放日」關稅計畫，令人意外的是，南印度洋靠近南極洲的無人居住的島嶼赫德島和麥克唐納群島 (Heard Island and McDonald Islands) 也被列入其中，將面臨 10% 的關稅。

據英國《衛報》報導，儘管赫德島和麥克唐納群島無人居住，但世界銀行的出口數據顯示，美國在 2022 年從該地進口了價值 140 萬美元的產品，幾乎全部是「機械和電氣」產品，具體商品不明。此前 5 年，每年的進口額從 1.5 萬美元到 32.5 萬美元不等。這種數據上的矛盾更增添了此項關稅政策的謎團。

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值得注意的是，川普的關稅名單中排除了俄羅斯、加拿大和墨西哥。白宮發言人 Karoline Leavitt 表示，由於美國的制裁已經「阻止了任何有意義的貿易」，因此俄羅斯未被列入名單。加拿大和墨西哥則是因為川普已經對這兩個國家徵收了 25% 的關稅。

赫德島和麥克唐納群島是澳洲的領土，位於澳洲和南非之間，距離伯斯西南超過 2000 英里，乘船前往需要兩周時間。儘管這片土地荒蕪，且以火山活動聞名，是海豹、企鵝和其他鳥類的棲息地，但由於無人居住，因此引發了外界對徵收關稅目標的質疑與嘲笑。

各界人士紛紛對這項看似荒謬的政策發表評論。前紐澤西州眾議員 Tom Malinowski 在 X 平台上開玩笑說：「赫德島和麥克唐納企鵝利用我們太久了——現在是時候我們站起來反抗牠們了！」。美國移民委員會的研究員 Aaron Reichlin-Melnick 則認為，白宮的關稅目標可能是透過對世界各國進行粗略的維基百科搜索而得出的，並未經過更深入的研究。

CNBC 的專家 Erkki Forster 也在 X 上貼文：「赫德島和麥克唐納島完全無人居住。人口為零。我想我們要對海鷗徵收關稅吧？感覺就像白宮實習生瀏覽了維基百科的國家名單，然後就根據國家名單生成了這個關稅清單，而沒有進行進一步的研究」。

MSNBC 主播 Rachel Maddow 也嘲笑稱，這些火山、企鵝和海豹過去究竟是如何透過「廉價出口… 新鮮空氣、涼風、一絲企鵝的氣味？」來威脅美國經濟的。

澳洲政府也對此表示驚訝。澳洲總理艾班尼斯 (Anthony Albanese) 表示：「地球上沒有安全的地方」。負責管理赫德島和麥克唐納群島的澳洲南極司發言人證實這些島嶼無人居住。