〈貴金屬盤後〉川普宣布新關稅 金價保持上漲 今年來已漲500美元

鉅亨網編譯余曉惠 2025-04-03 06:04

‌



金價周三 (2 日) 持續盤旋在歷史高點附近，主因是投資人擔憂美國總統川普宣布的對等關稅，將加劇貿易戰。

紐約黃金期貨上揚 0.6% 至每盎司 3166.20 美元。

黃金現貨價上漲 0.6% 至每盎司 3129.46 美元。

‌



獨立金屬交易員 Tai Wong 說：「對等關稅遠比預期中激進，這可能導致資產市場拋售、美元走軟。黃金的展望絕佳，3200 美元將成為音的短期目標價。目前還有很多尚待解答的問題，很多事情或許可以商量，這將讓市場在短期內劇烈波動。」

川普周三宣布將對所有進口貨課徵 10% 基準稅率，另針對某幾個最大貿易夥伴課徵較高的關稅，此舉勢必將點燃一場貿易戰。根據川普展示的海報，對中國將徵收 34% 關稅、歐盟 20%，作為對美國商品被課關稅的回應。

黃金傳統上是地緣政治和經濟不確定性時期的避險資產，今年來已經一路狂飆 500 美元，並在周二創下每盎司 3148.88 美元的歷史紀錄。

Zaner Metals 資深市場策略師兼副總裁 Peter Grant 說：「如果金價漲破每盎司 3147.41/3149.84 美元的阻力價位，將有利於往上推進到 3200 美元，而且強化多頭前景，可以關注 3300 美元和 3500 美元。」

另一方面，美國周三公布「小非農」ADP 新增就業數據，3 月民間雇員成長加速。本周重頭戲將是周五的非農就業報告。

其他貴金屬交易