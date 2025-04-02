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鉅亨速報 - Factset 最新調查：SEI Investments Co.(SEIC-US)EPS預估下修至4.8元，預估目標價為90.00元

鉅亨網新聞中心 2025-04-02 20:16


根據FactSet最新調查，共6位分析師，對SEI Investments Co.(SEIC-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.9元下修至4.8元，其中最高估值4.95元，最低估值4.6元，預估目標價為90.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值4.95(4.95)5.65.666.25
最低值4.6(4.6)5.055.66.25
平均值4.79(4.84)5.275.636.25
中位數4.8(4.9)5.215.636.25

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值23.23億25.36億25.83億26.35億
最低值22.27億23.50億24.88億26.35億
平均值22.75億24.19億25.36億26.35億
中位數22.71億24.22億25.36億26.35億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS3.003.813.463.464.41
營業收入16.84億19.17億19.89億19.22億21.27億

詳細資訊請看美股內頁：
SEI Investments Co.(SEIC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSSEIC

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