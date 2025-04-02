最挺川普的媒體Newsmax 上市兩天股價狂飆2230%

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-04-02 15:44

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保守派媒體 Newsmax(NMAX-US) 周一 (1 日) 以 10 美元掛牌，當日狂漲 735%，2 日續飆升 179% 至 233 美元，短短 2 天爆漲 2230%，市值一舉超越福斯集團（Fox）。

Newsmax 這波漲勢，讓讓公司市值一口氣增加 192 億美元至 300 億美元左右，超越主要競爭對手福斯集團和其他媒體巨擘如華納兄弟探索（Warner Bros Discovery）、派拉蒙全球（Paramount Global）。

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公開資訊顯示，Newsmax 由川普的長年好友右翼媒體大亨魯迪 (Christopher Ruddy) 創立，成立於 1998 年，一開始是個網路媒體，2014 年推出了有線新聞頻道，其聲稱擁有超過 4000 萬美國觀眾，被認為是美國最支持川普的媒體之一。

根據監管文件，Newsmax 在 2024 年上半年虧損超過 5,500 萬美元，營收約 8,000 萬美元，總負債 1.42 億美元，而資產僅 6,900 萬美元。其 2024 年全年營收為 1.71 億美元。

億萬富翁 Thomas Peterffy 也是 Newsmax 主要投資者之一，他對 Newsmax 股價飆升感到震驚指出：「Newsmax 是一家偉大的公司，未來會非常光明，但我認為它不值這麼高的價格。」