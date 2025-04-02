最挺川普的媒體Newsmax 上市兩天股價狂飆2230%
鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-04-02 15:44
保守派媒體 Newsmax(NMAX-US) 周一 (1 日) 以 10 美元掛牌，當日狂漲 735%，2 日續飆升 179% 至 233 美元，短短 2 天爆漲 2230%，市值一舉超越福斯集團（Fox）。
Newsmax 這波漲勢，讓讓公司市值一口氣增加 192 億美元至 300 億美元左右，超越主要競爭對手福斯集團和其他媒體巨擘如華納兄弟探索（Warner Bros Discovery）、派拉蒙全球（Paramount Global）。
公開資訊顯示，Newsmax 由川普的長年好友右翼媒體大亨魯迪 (Christopher Ruddy) 創立，成立於 1998 年，一開始是個網路媒體，2014 年推出了有線新聞頻道，其聲稱擁有超過 4000 萬美國觀眾，被認為是美國最支持川普的媒體之一。
根據監管文件，Newsmax 在 2024 年上半年虧損超過 5,500 萬美元，營收約 8,000 萬美元，總負債 1.42 億美元，而資產僅 6,900 萬美元。其 2024 年全年營收為 1.71 億美元。
億萬富翁 Thomas Peterffy 也是 Newsmax 主要投資者之一，他對 Newsmax 股價飆升感到震驚指出：「Newsmax 是一家偉大的公司，未來會非常光明，但我認為它不值這麼高的價格。」
分析機構認為，這種飆漲讓人想起 2020 年和 2021 年的迷因股 (meme 股) 熱潮，當時投資人紛紛買進股票推動股價上漲，遠超過對公司基本面的計算。2021 和 2022 年間，十多家公司的股價在首次公開募股後立即出現了類似的飆升，其中許多公司的估值都很小。華爾街內外的投機者將這些公司的股價推高，最終暴跌了九成以上。
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