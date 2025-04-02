去年中國為歐盟汽車進口最大來源國 五年增幅達1,591.3%

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-04-02 14:00

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歐盟周二（1 日）發布 2024 年歐盟汽車行業貿易數據，中國以 127 億歐元進口額成為歐盟汽車進口最大來源國，歐方說，2019～2024 五年間，歐盟自中國進口汽車增幅高達 1,591.3%。

據《界面新聞》周三報導，這一增長主要得益於中國新能源車的強勁表現。2024 年上半年，中國新能源車出口量達 180 萬輛，其中歐洲市場貢獻率超過 35%。比亞迪 (002594-CN) 、蔚來 (09866-HK) 等中國品牌通過技術與性價比優勢快速拓展市場，比如，蔚來 BaaS 電池租賃模式月費比當地電價低 30%。

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除了產品競爭力，中國車廠還依托供應鏈創新與合規能力。寧德時代 (300750-CN) 德國廠本地化電池供應降低碳排放壓力，長城汽車 (02333-HK) 針對歐盟標準提供 15 萬公里超長質保，比亞迪與歐洲 200 餘家經銷商合作建立服務網。

技術方面，中國車廠通過歐盟 WVTA 認證周期已從 2021 年的 24 個月縮短至 18 個月。

2024 年比利時、西班牙、義大利成為中國汽車最活躍的歐盟買家，前 4 個月共進口 23.3 萬輛，其中比利時佔超過 40%。愛沙尼亞今年的購買量增幅最大，暴增 45 倍，達到 509 輛。羅馬尼亞緊隨其後，進口量增長 20 倍，達到 490 輛；希臘增長 3.3 倍，為 110 輛；波蘭增長 2.8 倍，達到 7,000 輛。

儘管如此，2024 年歐盟對華汽車貿易保持順差，對華出口高達 145 億歐元。2024 年歐盟共出口汽車 540 萬輛，進口汽車 400 萬輛。

按貿易金額計算，2024 年歐盟汽車出口總額為 1,652 億歐元，進口總額為 759 億歐元，產生 893 億歐元的貿易順差。與 2019 年相比，出口額增長 17.7%，進口額增加 20.0%。汽車進出口數量下降而貿易金額上升，反映 2019 年至 2024 年間汽車價格上漲。

2024 年，美國和英國是歐盟汽車出口的最大目的地，分別為 389 億歐元和 343 億歐元。中國以 145 億歐元位居第三，其後是土耳其（120 億歐元）和瑞士（85 億歐元）。

在 2019 年至 2024 年的出口市場中，歐盟對土耳其的汽車出口增幅最大，增長 364.1%，對中國的出口則下降 22.3%。