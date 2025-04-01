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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：齊昂銀行ZION-US的目標價調降至61元，幅度約3.17%

鉅亨網新聞中心 2025-04-01 20:15


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對齊昂銀行(ZION-US)提出目標價估值：中位數由63元下修至61元，調降幅度3.17%。其中最高估值70元，最低估值52元。

綜合評級 - 共有22位分析師給予齊昂銀行評價：積極樂觀5位、保持中立15位、保守悲觀2位。

齊昂銀行今(1日)收盤價為49.86元。近5日股價下跌3.17%，標普指數下跌2.7%股價波動與大盤表現同步。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股ZION市場預估目標價

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