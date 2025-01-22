search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：齊昂銀行(ZION-US)EPS預估上修至5.22元，預估目標價為62.50元

鉅亨網新聞中心 2025-01-22 20:15


根據FactSet最新調查，共20位分析師，對齊昂銀行(ZION-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.04元上修至5.22元，其中最高估值5.65元，最低估值4.4元，預估目標價為62.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值5.65(5.65)6.46
最低值4.4(4.4)4.75.5
平均值5.13(5.01)5.65.75
中位數5.22(5.04)5.635.75

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值33.34億36.02億35.27億
最低值31.70億32.35億34.49億
平均值32.52億34.13億34.88億
中位數32.39億34.07億34.88億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS3.026.795.794.35
營業收入29.47億29.56億33.20億46.28億

詳細資訊請看美股內頁：
齊昂銀行(ZION-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSZION

相關行情

台股首頁我要存股
齊昂銀行59.031.71%

延伸閱讀


Empty