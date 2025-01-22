鉅亨速報 - Factset 最新調查：齊昂銀行(ZION-US)EPS預估上修至5.22元，預估目標價為62.50元
鉅亨網新聞中心 2025-01-22 20:15
根據FactSet最新調查，共20位分析師，對齊昂銀行(ZION-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.04元上修至5.22元，其中最高估值5.65元，最低估值4.4元，預估目標價為62.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|5.65(5.65)
|6.4
|6
|最低值
|4.4(4.4)
|4.7
|5.5
|平均值
|5.13(5.01)
|5.6
|5.75
|中位數
|5.22(5.04)
|5.63
|5.75
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|33.34億
|36.02億
|35.27億
|最低值
|31.70億
|32.35億
|34.49億
|平均值
|32.52億
|34.13億
|34.88億
|中位數
|32.39億
|34.07億
|34.88億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|3.02
|6.79
|5.79
|4.35
|營業收入
|29.47億
|29.56億
|33.20億
|46.28億
詳細資訊請看美股內頁：
齊昂銀行(ZION-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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