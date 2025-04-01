〈陸股盤後〉中國3月製造業PMI升至51.2 四個月來最高 三大指數漲跌互見

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2025-04-01 16:30

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中國股市三大指數周二（1 日）收盤漲跌互見，隨著春節效應等因素的影響基本消退，中國 3 月製造業景氣加速擴張，取得近四個月來最佳表現。

上證指數周二收報 3,348.44 點，漲 0.38%。深證成指收報 10,503.66 點，跌 0.01%。創業板指收報 2,101.88 點，跌 0.09%。

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醫藥類股大幅拉升，電力、農業、石油、燃氣、鋼鐵、釀酒、煤炭族群走高。

《財新網》周二發布的數據顯示，3 月財新製造業業採購經理人指數（PMI）為 51.2，較 2 月上升 0.4 個百分點，寫下 2024 年 12 月來新高。

從財新中國製造業 PMI 分項數據看，製造業供需維持擴張態勢。3 月生產指數在擴張區間微升至近四個月來最高，新訂單指數小幅下行，但仍高於臨界點。

分品類看，消費品新訂單表現尤為強勁，中間品和投資品亦溫和增長。

與總體需求擴張放緩相比，出口加速擴張，當月新出口訂單指數在擴張區間升至 2024 年 5 月來最高。受訪企業反映，國際市場需求回升及客戶基數擴大是出口增長主因。

中國國家統計局周一公布的 3 月製造業 PMI 上行 0.3 個百分點至 50.5，連續兩個月位於擴張區間，並且是 12 個月以來新高。