普丁內部講話曝光：願意打一場「百年戰爭」

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-04-01 10:40

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據德國《焦點》周刊周日（30 日）報導，俄羅斯總統普丁上月在一次閉門會議上談到俄烏和平時表示，「願意打一場百年戰爭」。

普丁在 3 月 18 日與一批有影響力的商界代表舉行閉門會談，話題包括烏克蘭戰爭以及俄美關係。他向與會者說明，任何和平進程都是漫長，他並未保證談判能取得成果。

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受訪者稱，普丁的談判策略看起來很簡單，他認為自己很了解美國總統川普，因此可以說服川普按照俄羅斯的條件結束戰爭。

一位了解談判情況的人士說：「但普丁也願意打一場百年戰爭，他等待烏克蘭崩潰的想法不是那麼愚蠢。」

當地時間 27 日夜間至 28 日凌晨，普丁在與「阿爾漢格爾斯克」號核潛艇官兵交流時表示，在不久前他曾經說過俄軍會進一步「收割」烏軍，但現在有理由相信，俄軍會徹底擊潰烏軍。他表示，俄軍在全部戰線上掌握著戰略主動權，每天都在向前推進。

普丁稱，願意和平解決烏克蘭危機，但必須消除衝突根源，希望能在長久歷史前景中確保自己的安全。