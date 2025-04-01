俄羅斯總統特使：美俄開始討論開發稀土合作 一些公司表露興趣

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-04-01 15:00

‌



俄羅斯總統普丁特使周一（31 日）表示，俄羅斯和美國已開始就在俄羅斯聯合展開稀土等項目進行談判，一些公司已經表達了興趣。

克里姆林宮國際經濟與投資合作特使、俄羅斯直接投資基金總裁德米特里耶夫（Kirill Dmitriev）周一表示，美俄已經開始談判。德米特里耶夫是今年 2 月俄美在沙烏地阿拉伯會談的談判小組成員。

‌



「稀土金屬是一個重要的合作領域，當然，我們已經開始討論各種稀土金屬和俄羅斯的（其他）項目。」德米特里耶夫說，一些公司已經對這些項目表現出興趣，但他沒有點名是哪些公司。

他透露下一輪美俄首腦會談可能會進一步討論這一合作，這場會談可能 4 月中旬在沙國利雅德舉行。

稀土金屬對國防、消費電子等行業至關重要。美國地質調查局估計，俄羅斯的稀土儲量約 380 萬公噸，擁有全球第五大稀土金屬儲量，前四大是中國、巴西、印度和澳洲。

不過，俄羅斯給出的預估數字更高。

俄羅斯自然資源部稱，截至 2023 年 1 月 1 日，15 種稀土金屬總儲量為 2,870 萬噸，正在開發或準備開發的儲量達 380 萬噸。

今年 2 月，普丁曾主持稀土行業發展會議。當時他表示，發展稀土行業是提升俄羅斯在國際市場的競爭力以及發展最重要經濟行業的必要條件，應該實現稀土產品產量倍增。在 2030 年之前，俄羅斯應打造加工稀土資源的全產業鏈條，這是發展經濟與國防工業所必需。