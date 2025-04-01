中國外長啟程訪問俄羅斯 為今年兩國元首會晤做前期準備

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-04-01 07:30

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中共中央政治局委員、中國外交部長王毅周一（31 日）赴俄羅斯進行為期三天的正式訪問，為今年兩國元首會晤做好前期準備。

中國外交部在上周五宣布，應俄羅斯外長拉夫羅夫邀請，王毅將於 3 月 31 日至 4 月 2 日對俄羅斯進行正式訪問。

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中國外交部發言人郭嘉昆表示，王毅將會見俄羅斯領導人，同拉夫羅夫舉行會談。中方願以此訪為契機，同俄方一道推動落實兩國元首重要共識，就下階段中俄關係發展和雙方共同關心的國際和地區問題深入溝通。

華東師範大學俄羅斯與歐亞研究院副院長萬青松說，王毅此訪延續中俄長期以來持續互動的積極態勢，為今年兩國元首會晤做好前期準備，對進一步夯實中俄關係、進一步深化中俄新時代全面戰略協作夥伴關係有重要作用。

據俄羅斯《塔斯社》報導，拉夫羅夫 2 月在俄羅斯國家杜馬（議會下院）表示，中國領袖可能在 5 月訪問俄羅斯，出席勝利日紀念活動，俄羅斯總統普丁則計劃於 8 月底 9 月初訪華。

另據新加坡《聯合早報》報導，俄羅斯前副總理奧韋爾丘克在出席博鰲亞洲論壇期間也透露類似消息。

一段時間以來，國際媒體上關於美國政府想要「聯俄制華」、「以俄遏華」的聲音不絕於耳，中俄美三國關係如何發展引發高度關注。

萬青松指出，「不論普丁還是俄羅斯的其他有識之士，他們應該都很清楚，所謂『聯俄制華』不過是美國和西方一些政客的一廂情願，是西方輿論的惡意炒作，希望以這種方式離間中俄關係，但要成為現實是非常困難的。」