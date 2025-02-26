鉅亨速報 - Factset 最新調查：Vaxcyte Inc(PCVX-US)EPS預估下修至-4.6元，預估目標價為153.00元
鉅亨網新聞中心 2025-02-26 20:16
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Vaxcyte Inc(PCVX-US)做出2025年EPS預估：中位數由-4.44元下修至-4.6元，其中最高估值-3.47元，最低估值-5.6元，預估目標價為153.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|-3.47(-3.7)
|-2.39
|-1.87
|-1.25
|最低值
|-5.6(-5.15)
|-5.46
|-6.78
|-5.17
|平均值
|-4.53(-4.38)
|-4.65
|-4.7
|-3.33
|中位數
|-4.6(-4.44)
|-4.92
|-4.85
|-3.69
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.00
|1.50億
|3.30億
|8.45億
|最低值
|0.00
|0.00
|0.00
|2.52億
|平均值
|0.00
|2,143萬
|8,086萬
|4.89億
|中位數
|0.00
|0.00
|1,430萬
|3.96億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-3.02
|-1.93
|-3.44
|-4.14
|營業收入
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
詳細資訊請看美股內頁：
Vaxcyte Inc(PCVX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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