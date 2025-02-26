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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Vaxcyte Inc(PCVX-US)EPS預估下修至-4.6元，預估目標價為153.00元

鉅亨網新聞中心 2025-02-26 20:16


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Vaxcyte Inc(PCVX-US)做出2025年EPS預估：中位數由-4.44元下修至-4.6元，其中最高估值-3.47元，最低估值-5.6元，預估目標價為153.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值-3.47(-3.7)-2.39-1.87-1.25
最低值-5.6(-5.15)-5.46-6.78-5.17
平均值-4.53(-4.38)-4.65-4.7-3.33
中位數-4.6(-4.44)-4.92-4.85-3.69

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值0.001.50億3.30億8.45億
最低值0.000.000.002.52億
平均值0.002,143萬8,086萬4.89億
中位數0.000.001,430萬3.96億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS-3.02-1.93-3.44-4.14
營業收入0.000.000.000.00

詳細資訊請看美股內頁：
Vaxcyte Inc(PCVX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSPCVX

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