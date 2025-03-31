金價漲破3100美元天花板！期交所 4/1調高黃金期貨及選擇權契約保證金

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-03-31 18:23

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近期國際黃金現貨、期貨價格頻創新高，市場波動大，臺灣期貨交易所今 (31) 日公告調整黃金期貨契約 (GDF)、臺幣黃金期貨契約 (TGF)、布蘭特原油期貨契約 (BRF) 及黃金選擇權契約 (TGO) 之期貨契約保證金及選擇權契約風險保證金 (A 值)、風險保證金最低值 (B 值)、混合部位風險保證金 (C 值) 所有月份保證金金額，並自 114 年 4 月 1 日一般交易時段結束後起實施。

地緣政治風險帶動，川普對伊朗和俄羅斯的威脅加劇市場避險情緒，投資者蜂擁湧入黃金資產，現貨黃金價格在今 (31) 日早盤開高走高，刷新歷史高點至 3097.49 美元，黃金期貨亦同步上漲至 3122 美元 / 盎司。國際金價連續第四周攀漲且多次刷新歷史高點。

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本次保證金調整情形舉例說明：黃金期貨契約 (GDF) 原始保證金自 1,690 美元，調高為 1,890 美元，調高 200 美元，約新台幣 6600 元；臺幣黃金期貨契約 (TGF) 原始保證金自新台幣 67,000 元調高為 76,000 元，一舉調高 9000 元；布蘭特原油期貨契約 (BRF) 原始保證金自新台幣 60,000 元，則調降為 54,000 元，調降 6000 元。

黃金選擇權契約 (TGO) 風險保證金 (A 值) 原始保證金自新台幣 33,000 元，調高為 38,000 元，調高 5000 元；黃金選擇權契約 (TGO) 風險保證金最低值 (B 值) 原始保證金則自新台幣 17,000 元，調高為 19,000 元，調高 2,000 元。