美國總統山 還能塞下川普的臉

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-03-31 16:58

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「我們會在拉什莫爾山（美國總統山）上看到美國總統川普的臉嗎？」美國內政部部長伯格姆上周六（29 日）被問到這個問題時表示，他「當然」相信有足夠空間容納川普的臉。

據《國會山報》報導，伯格姆上周六接受《Fox News》採訪。主持人提問：「內政部負責美國國家公園管理局，國家公園管理局負責拉什莫爾山。很多人想知道，我們會在拉什莫爾山看到川普總統的臉嗎？你怎麼想？」

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伯格姆回答：「嗯，那兒當然有足夠空間。」

把川普加到總統山上的想法已經不是第一次被提出了。

美國佛羅里達州眾議員盧娜（Anna Paulina Luna）在川普開始第二任期後不久就提出將川普加入總統山的想法。

今年 2 月，美國「政府效率部」（DOGE）負責人、億萬富翁馬斯克在社交平台上發文，稱以這種取得成就的速度，川普應該被加到總統山上去，「我想親手雕刻」。