人形機器人「日薪」破萬！中國租賃商家：訂單排到5月了

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-03-31 11:00

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「現在機器人租賃市場很賺的！」一位主營機器人租賃的商家說。

據《科創板日報》上周六（29 日）報導，自 2025 年春晚宇樹科技帶領 16 台 H1 人形機器人亮相後，人形機器人、機器狗一時間在網路熱度持續攀升，不少商家敏銳嗅到商機，開啟機器人租賃「走穴」新市場。

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2 月 12 日，宇樹科技發布一款售價 9.9 萬元人民幣（下同）起的人形智慧機器人 G1。這項產品能夠做行走、跑步等動作，搭載 DeepSeek V3/R1 大模型，可以與人進行語言對話。

比起直接購買機器人產品，不少人更願意選擇租賃模式，既能降低成本，又能滿足商業需求或個人好奇心。因此，機器人出租成為當下新熱門產業。

在小紅書、京東、閒魚等電商和二手平台，宇樹科技一台機器狗（包括 air 版和 pro 版）租賃價格在 1,500～2,800 元 / 天；人形機器人「日薪」較高，通常在 3,000～14,000 元，其中宇樹 G1 機器人更受市場歡迎。

不少商家在商品詳情頁表示，該機器人適用場景廣泛，可應用於商業活動、科技展會、學校科普教育、私人派對等。

某商家客服人員說，目前房地產企業造勢、學校科普教育、汽車 4S 店引流，甚至 KTV，都在用機器人博流量。

以剛剛落幕的 2025AWE 為例，京東便分別向宇樹科技和機械星球租借了 1 台人形機器人和 6 隻機器狗。

某商家說，目前機器人租賃市場非常火熱，產品供不應求。「我們基本每天都有單子，4 月檔期已經排滿，排到 5 月了」。

上述商家儘快確定租期，「不及時確定下來，後面要的時候可能就排滿了，臨時約很容易會被加價」。

這意味著，若以「日薪」8,000 元市場均價為標準，售價 9.9 萬的 G1 機器人只需持續出租兩周左右，商家即可回本。