李嘉誠要賣巴拿馬港口 玉淵譚天：交易不符商業邏輯

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2025-03-31 09:00

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香港首富李嘉誠要賣巴拿馬港口，據《大公文匯網》上周五（28 日）報導，中國國家市場監督管理總局反壟斷二司負責人表示，將依法進行審查，保護市場公平競爭，維護社會公共利益。

另據港媒《星島頭條》上周五報導，接近長和高層消息人士透露，長和本周不會簽訂任何出售巴拿馬港口的協議。

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知情人士只說：「大家明白（知道的）！」

一位接近長和的消息人士也對香港《南華早報》表示：「本周不會正式簽署有關兩座巴拿馬港口的協議。」

《南華早報》指出，4 月 2 日不是「真正最後期限」，只是一個可以簽署協議的「最早日期」。

中國中央廣播電視總台旗下新媒體賬號「玉淵譚天」上周六針對此事提出五個看法：

1. 長和港口交易不符合商業邏輯，恰恰是「在商不言商」。

2. 港口運營不是普通資產，是關鍵基礎設施，這次長和交易涉及重大國家利益。地緣政治越趨緊張，變賣碼頭無異於向對手遞刀。

3. 有關企業在美國脅迫下出賣港口營運權，其實是短視行為，助長霸權主義氣焰，只會為世界帶來更多的矛盾和衝突。

4. 巴拿馬運河被「美國化」、「政治化」後，美國一定會將之用於政治目的，推行自己的政治議程，中國在此的航運貿易勢必受制於美。